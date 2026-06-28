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23 человека погибли в ДТП на «встречке» в Нижегородской области за пять месяцев

28 июня 2026 17:52 Происшествия
23 человека погибли в ДТП на «встречке» в Нижегородской области за пять месяцев

За пять месяцев 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 145 ДТП с пострадавшими, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. Статистику привела региональная Госавтоинспекция.

Всего в этих авариях погибли 23 человека, еще 250 — получили травмы различной степени тяжести. В 69 случаях выезд на встречную полосу произошел в местах, где такой маневр запрещен. В результате этих ДТП погибли 15 человек, 116 получили ранения.

Отмечается, что движение по встречной полосе остается одной из наиболее распространенных причин аварий с тяжелыми последствиями. Особую опасность подобные нарушения представляют на загородных трассах, где разрешенная скорость выше, а лобовые столкновения зачастую приводят к наиболее серьезным травмам водителей и пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный 16-летний водитель устроил ДТП с «перевертышем» в Нижегородской области.

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Теги:
ДТП Смерть Статистика
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