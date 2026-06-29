Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области

ДТП с пятью пострадавшими случилось в Навашинском округе 28 июня. Об этом сообщила пресс-службы УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла 360-м км трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

33-летняя девушка за рулем автомобиля Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где врезалась в машину Hyundai Creta под управлением 25-летнего водителя, после чего первая иномарка перевернулась.

В результате столкновения пострадали три человека из первой легковушки, в том числе 17-летний юноша, и двое — из второй. Степень тяжести их травм сейчас уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что пьяный 16-летний водитель устроил ДТП с «перевертышем» в Нижегородской области.