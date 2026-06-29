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Происшествия

Водителя автобуса осудили за наезд на самокатчика в Нижнем Новгороде

29 июня 2026 15:54 Происшествия
Водителя автобуса осудили за наезд на самокатчика в Нижнем Новгороде

Ленинский районный суд вынес приговор водителю автобуса, который сбил молодого человека на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Авария произошла 29 ноября 2025 года на проспекте Ленина. Водитель автобуса не остановился перед пешеходным переходом и проехал перекрёсток на красный свет. В это время дорогу пересекал парень на электросамокате. В результате наезда пострадавший получил травмы и попал в больницу.

В суде водитель признал свою вину и раскаялся.

26 июня 2026 года его признали виновным. Суд назначил ему два года ограничения свободы и запретил управлять транспортом почти на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими на трассе Работки — Порецкое.

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Теги:
ДТП Приговор Суд
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