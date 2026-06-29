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250 тысяч рублей взыскали с нижегородского ГУММиД за падение крыши на ребенка

29 июня 2026 18:18 Происшествия
250 тысяч рублей взыскали с нижегородского ГУММиД за падение крыши на ребенка

Фото: прокуратура Нижегородской области

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда несовершеннолетнему, получившему травмы при обрушении кровли в заброшенном здании.

Как сообщили в пресс-службе суда, ответчиком выступило МКУ «ГУММиД». Размер заявленных требований составил 250 000 рублей.

Суд установил, что 6 марта 2026 года трое несовершеннолетних свободно прошли на территорию земельного участка на Станционной улице в Сормовском районе, где находились пустующие строения. Одно из зданий готовили к сносу: из него уже вывезли имущество, включая окна, объект не использовался. При этом территория была ограждена забором.

В какой-то момент кровля одного из строений не выдержала тяжести снега и обрушилась прямо на находившихся внутри детей. Двое подростков получили травмы спины и ног. Третий оказался под завалами крыши и снежной массы и погиб на месте. Ему было 13 лет.

Пострадавший подросток, в интересах которого подали иск, помимо ушибов испытал сильный стресс. В суде отмечалось, что он пережил не только физическую боль, но и страх за свою жизнь в момент обрушения, а также стал свидетелем гибели своего товарища.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, трагедия могла стать следствием ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами муниципального учреждения, отвечающего за обеспечение безопасности объекта до его сноса.

В рамках расследования обвинение в халатности предъявлено гендиректору учреждения Анатолию Агееву, назначенному на эту должность в январе 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 июля.

Решением суда от 23 июня иск прокуратуры удовлетворен полностью. С МКУ «ГУММиД» взыскана компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей в пользу несовершеннолетнего через его законного представителя. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд вынес приговор директору музея после травмирования детей снегом с крыши.

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Теги:
Дети Обрушение крыши на Станционной Смерть
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