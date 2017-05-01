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Происшествия

Сухая трава на площади более 22 га горела в Нижегородской области 1 мая

02 мая 2017 11:48  [86] Происшествия

Фото: МЧС

Сухая трава на площади более 22 га горела в Нижегородской области 1 мая 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, за минувшие сутки, зарегистрировано 16 случаев: в г.о. Арзамас, г.о.г. Бор, Городецком, Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Лысковском, Сеченовском, Володарском районах, а также в Нижегородском, Приокском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. Общая площадь, пройденная огнем, составила 22,5 га. Причина загораний – неосторожное обращение с огнем.

Всего в 2017 году (с 15 марта) зарегистрировано 75 загораний сухой травы на общей площади 36,5 га. К административной ответственности привлечены 17 человек.

Наиболее крупные загорания травы зарегистрированы в Городецком районе и г.о.г.Бор. Общая площадь этих палов составила 20 Га. Отмечается, что на Бору трава горела в труднодоступной болотистой местности. Для мониторинга обстановки был поднят беспилотник.

"К счастью, совместными усилиями пожарным и администрации удалось справиться с огнём и не допустить его дальнейшего распространения", - отмечается в сообщении.

СПРАВКА:
В соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают: на граждан – от 2 000 рублей до 4 000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 рублей до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 400 000 рублей до 500 000 рублей.

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан – 4 000 – 5 000 рублей; на должностных лиц – 20 000 – 40 000 рублей; на юридических лиц – 300 000 – 500 000 рублей.

Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

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Теги:
МЧС Пожар
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