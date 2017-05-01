Количество жалоб на противоправные действия МФО в Нижегородской области за 2016 год выросло на 15% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество обращений в управление Роспотребнадзора на противоправные действия микрофинансовых организаций в Нижегородской области за 2016 год выросло на 15% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, по итогам работы за 2016 год отмечен рост обращений в управление на противоправные действия микрофинансовых организаций на 15,4% по сравнению с предыдущим годом.

Основными причинами обращений являлись: высокий процент по займу (2-2,5% в день или более 700% в год), непредоставление информации об исполнителе и услуге, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Также потребители жаловались на действия коллекторских агентств при возникновении просроченной задолженности.

Как сообщает ведомство, все обращения были рассмотрены в установленные законом сроки, при необходимости, направлены по подведомственности.

Напомним, что мкрофинансоовые организации, зарегистрированные на территории Нижегородской области, в I квартале 2016 года увеличили кредитный портфель на 3,5% по сравнению с тем же периодом 2015 года - до 1,6 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что количество жалоб потребителей на нарушения в банковской сфере Нижегородской области выросло в 2015 году в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом.

СПРАВКА:

Микрозайм — небольшой кредит, который предоставляется на короткий промежуток времени и, как правило, без подтверждения и проверки платёжеспособности заёмщика.

По договорам, заключенным с 1 января 2017 года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заёмщику - физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа (данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заёмщику за отдельную плату).

Для микрофинансовых организаций действует ограничение на начисление процентов по договору потребительского микрозайма, срок возврата по которому не превышает одного года. С 1 января 2017 года вступили в силу статьи 12 и 12.1 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ, которыми вводится запрет на взыскивать с заёмщиков микрофинансовыми организациями (МФО) необоснованно высоких процентов по потребительским микрозаймам.

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.