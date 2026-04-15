Выездные свадьбы начали проводить в нижегородском Доме архитектора Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошла первая выездная церемония бракосочетания в Доме архитектора. 15 апреля здесь свой союз зарегистрировали Александр Герасимов и Кристина Тряпкина.

Дом архитектора находится в самом центре города и считается памятником архитектуры и истории. Здание возвели в 1850-1851 годах по проекту помощника ярмарочного архитектора Михаила Ястребова.

Сегодня здесь работают выставочные пространства, а из окон открывается панорама на исторический центр и волжские просторы.

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова отметила, что Дом архитектора — особенное место, где сочетаются прошлое и настоящее.

Молодожены признались, что изначально искали необычную площадку для своей церемонии. Они рассказали, что панорамный вид на город произвел на них сильное впечатление, а атмосфера пространства сделала этот день по-настоящему запоминающимся.

Это не первая необычная площадка, где нижегородцы зарегистрировали брак. Выездные церемонии проходили на льду КРК "Нагорный", в усадьбе Рукавишниковых, на Кремлёвском фуникулёре, в планетарии в парке "Швейцария", на колесе обозрения "НиНо" на площади Сенной и стадионе на Стрелке. Выбрать место для регистрации можно на сайте Нижегородского Дома бракосочетания.

Ранее сообщалось, что на неделе Красной горки в Нижегородской области планируют зарегистрировать около 400 браков.