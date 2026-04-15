Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 18:40
План развития Сарова разработают до конца 2026 года
15 апреля 2026 18:18
Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявили в третий раз
15 апреля 2026 17:39
Помещения в сгоревшем особняке Вагина на Ильинке изымают у собственников
15 апреля 2026 17:20
Выездные свадьбы начали проводить в нижегородском Доме архитектора
15 апреля 2026 16:52
Бежать или бороться: как спастись от аллергии на цветение берёзы
15 апреля 2026 16:13
Более 126 млн рублей выделили на капремонт перинатального центра в Семенове
15 апреля 2026 15:50
Эксклюзив
Нижегородцы смогут оспорить аннулирование водительских прав при болезни
15 апреля 2026 15:31
Нижегородцы выбирают путешествовать по России в майские праздники
15 апреля 2026 15:16
Эксклюзив
Директора АНО "Институт демографического развития" выпустили из СИЗО
15 апреля 2026 15:00
Квартиру матери бойца СВО утеплят по поручению Юрия Шалабаева
Общество

15 апреля 2026 17:20 Общество
Выездные свадьбы начали проводить в нижегородском Доме архитектора

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошла первая выездная церемония бракосочетания в Доме архитектора. 15 апреля здесь свой союз зарегистрировали Александр Герасимов и Кристина Тряпкина.

Дом архитектора находится в самом центре города и считается памятником архитектуры и истории. Здание возвели в 1850-1851 годах по проекту помощника ярмарочного архитектора Михаила Ястребова.

Сегодня здесь работают выставочные пространства, а из окон открывается панорама на исторический центр и волжские просторы.

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова отметила, что Дом архитектора — особенное место, где сочетаются прошлое и настоящее.

Молодожены признались, что изначально искали необычную площадку для своей церемонии. Они рассказали, что панорамный вид на город произвел на них сильное впечатление, а атмосфера пространства сделала этот день по-настоящему запоминающимся. 

Это не первая необычная площадка, где нижегородцы зарегистрировали брак. Выездные церемонии проходили на льду КРК "Нагорный", в усадьбе Рукавишниковых, на Кремлёвском фуникулёре, в планетарии в парке "Швейцария", на колесе обозрения "НиНо" на площади Сенной и стадионе на Стрелке. Выбрать место для регистрации можно на сайте Нижегородского Дома бракосочетания.

Ранее сообщалось, что на неделе Красной горки в Нижегородской области планируют зарегистрировать около 400 браков.

Новости по теме
09 апреля 2026 14:22
Эксклюзив
Как называют детей в Нижегородской области: 10 самых популярных имен
19 марта 2026 13:43
Эксклюзив
Нижегородские ЗАГСы не станут продлевать время работы в популярные даты
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
