Общество

15 апреля 2026 15:31 Общество
Нижегородцы выбирают путешествовать по России в майские праздники

Фото: Александр Воложанин

Большинство нижегородцев в этом году собирается провести майские выходные в поездках по стране. На российские направления приходится 81% всех бронирований гостиниц, сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сервис "Островок".

Наибольшим спросом у нижегородцев пользуются Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи и Сириус. Именно эти направления вошли в пятерку лидеров по числу запланированных поездок.

Чаще всего жители региона отправляются отдыхать вдвоем — такой формат выбирают более половины туристов. Путешествие с детьми планируют 24% опрошенных. В одиночку поедут 17%, а 6% предпочитают отдых в компании взрослых.

При выборе размещения внутри страны нижегородцы чаще останавливаются в отелях без звезд. Средняя стоимость ночи в период майских праздников составляет 6 500 рублей, что на 5% выше показателя прошлого года.

Зарубежные поездки рассматривает каждый пятый путешественник из региона. В числе востребованных направлений — Беларусь, Армения, Турция и Грузия. Средняя цена ночи в иностранных гостиницах составляет 9 800 рублей, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ регионов по бронированию загородного жилья на май.

