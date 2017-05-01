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Происшествия

Три гаража сгорели в Нижнем Новгороде 1 мая

02 мая 2017 13:51  [31] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три гаража сгорели в Нижнем Новгороде 1 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Один пожар произошёл на улице Ивлиева в Советском районе города. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:30 1 мая. Согласно информации, в результате пожара обгорел гараж и находившийся в нем автомобиль ВАЗ-2107 на общей площади 18 кв.м. Предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Предположительно по этой же причине произошёл пожар в гараже на ул. Римского-Корсакова в Сормовском районе. Сообщение о возгорании поступило около 20:00. В результате пожара обгорели два гаража на общей площади 40 кв.м.

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Теги:
МЧС Пожар
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