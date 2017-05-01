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Происшествия

Нижегородка подозревается в покушении на убийство ударившего ее при гостях мужа

02 мая 2017 14:11  [192] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина из Нижегородской области подозревается в покушении на убийство ударившего ее при гостях мужа. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 2 мая 2017 года.

Следователи полагают, что преступление произошло вечером 23 апреля 2017 года в квартире дома по ул. Парковая в г. Павлово, где проживали супруги. Подозреваемая 33-летняя женщина в ходе семейной ссоры нанесла 34-летнему мужу ножевое ранение в грудь, после чего его госпитализировали в больницу и благодаря медицинской помощи он остался в живых.

На допросе женщина пояснила, что они поссорились с мужем из-за того, что в тот вечер он при гостях ударил ее по голове. Когда гости разошлись, этот инцидент привел к конфликту.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В СУ СК пояснили, что оба супруга трудоустроены и характеризуются положительно.

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