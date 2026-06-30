Массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у Ольгино

Массовое ДТП произошло утром 30 июня на богородской трассе в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород.

Из-за аварии движение в сторону Нижнего Новгорода оказалось полностью заблокировано. На участке образовалась большая пробка.

Фото: «Яндекс Карты»

По данным полиции, около 7:50 водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 автомобилей. Всего участниками ДТП стали 18 транспортных средств.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.

«Подразделения на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалось», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства происшествия.