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Происшествия

Массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у Ольгино

30 июня 2026 10:02 Происшествия
Массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у Ольгино

Фото: МЧС по Нижегородской области

Массовое ДТП произошло утром 30 июня на богородской трассе в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород.

Из-за аварии движение в сторону Нижнего Новгорода оказалось полностью заблокировано. На участке образовалась большая пробка.

Фото: «Яндекс Карты»

По данным полиции, около 7:50 водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 автомобилей. Всего участниками ДТП стали 18 транспортных средств.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.

«Подразделения на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалось», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгорода в Навашинском округе.

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Теги:
ДТП МВД МЧС
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