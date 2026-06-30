Массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у Ольгино

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Массовое ДТП произошло утром 30 июня на богородской трассе в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород.
Из-за аварии движение в сторону Нижнего Новгорода оказалось полностью заблокировано. На участке образовалась большая пробка.
Фото: «Яндекс Карты»
По данным полиции, около 7:50 водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 автомобилей. Всего участниками ДТП стали 18 транспортных средств.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.
«Подразделения на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалось», — отметили в ведомстве.
По предварительной информации, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгорода в Навашинском округе.
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