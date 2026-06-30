Один человек пострадал в массовом ДТП под Нижним Новгородом

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Массовая авария, произошедшая утром 30 июня в районе деревни Ольгино под Нижним Новгородом, оказалась серьезнее, чем сообщалось первоначально. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП участвовали уже 19 транспортных средств.
Установлено, что около 7:50 32-летний водитель грузовика Shacman двигался по участку дороги у дома №47 в Ольгине. В какой-то момент он совершил столкновение сразу с серией автомобилей, что привело к цепной аварии.
В результате ДТП все-таки есть одна пострадавшая. Травмы получила 53-летняя женщина — водитель Hyundai.
Ее осмотрели медики на месте происшествия, предварительный диагноз — «шоковое состояние». Госпитализация не потребовалась.
Ход расследования ДТП контролирует прокуратура.
Ранее сообщалось, что микроавтобус и два грузовика столкнулись на Бору.
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