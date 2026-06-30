Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 июня 2026 13:05
17-летнего нижегородца задержали после публикаций с призывами к терроризму
30 июня 2026 12:34
Один человек пострадал в массовом ДТП под Нижним Новгородом
30 июня 2026 12:19
Бастрыкин заинтересовался разрушающимся памятником Маяковскому в Дзержинске
30 июня 2026 12:04
ДТП с микроавтобусом и грузовиками произошло на Бору: четверо пострадали
30 июня 2026 11:00
Прокуратура взяла на контроль массовую аварию с 18 машинами у Ольгино
30 июня 2026 10:02
Массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у Ольгино
30 июня 2026 09:47
Бастрыкину доложат о побеге обвиняемых в убийстве сына экс-депутата в Шахунье
29 июня 2026 19:30
Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде: из дома спасли 10 человек
29 июня 2026 18:18
250 тысяч рублей взыскали с нижегородского ГУММиД за падение крыши на ребенка
29 июня 2026 17:46
Работник нижегородской птицефабрики ранил себя ножом на рабочем месте
Происшествия

Один человек пострадал в массовом ДТП под Нижним Новгородом

30 июня 2026 12:34 Происшествия
Один человек пострадал в массовом ДТП под Нижним Новгородом

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Массовая авария, произошедшая утром 30 июня в районе деревни Ольгино под Нижним Новгородом, оказалась серьезнее, чем сообщалось первоначально. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП участвовали уже 19 транспортных средств.

Установлено, что около 7:50 32-летний водитель грузовика Shacman двигался по участку дороги у дома №47 в Ольгине. В какой-то момент он совершил столкновение сразу с серией автомобилей, что привело к цепной аварии.

В результате ДТП все-таки есть одна пострадавшая. Травмы получила 53-летняя женщина — водитель Hyundai.

Ее осмотрели медики на месте происшествия, предварительный диагноз — «шоковое состояние». Госпитализация не потребовалась.

Ход расследования ДТП контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что микроавтобус и два грузовика столкнулись на Бору.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных