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Происшествия

Экс-главу «Теплоэнерго» Илью Халтурина освободили из-под стражи

30 июня 2026 16:23 Происшествия
Экс-главу «Теплоэнерго» Илью Халтурина освободили из-под стражи

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский областной суд изменил меру пресечения бывшему генеральному директору АО «Теплоэнерго» (сейчас — АО «Объединенный коммунальный оператор») Илье Халтурину. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционным постановлением от 30 июня Халтурину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. После этого он был освобожден из-под стражи.

Ранее, 23 июня, Нижегородский районный суд продлил ему срок содержания под стражей до 28 сентября.

Напомним, Халтурина задержали в июле 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Летом 2025 года его освободили из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания, однако сразу после этого задержали вновь.

Изначально в деле фигурировали три эпизода, позже добавился еще один. В связи с этим рассмотрение материалов фактически началось заново.

По версии следствия, возглавляя «Теплоэнерго», Халтурин оказывал влияние на распределение контрактов между подрядными организациями и принимал решения в интересах знакомых.

Один из эпизодов касается реконструкции Нагорной теплоэлектроцентрали. Следствие полагает, что проектировщика сменили с ООО АСБ «Парсек» на ООО «ТГВ-проектирование», несмотря на срыв сроков выполнения работ.

Также в материалах дела упоминаются контракты на перекладку теплосетей на проспекте Гагарина и улице Кулибина. По данным обвинения, подрядчиком было выбрано ООО «Строительные технологии», хотя у компании имелись налоговые задолженности и нарушения сроков. При этом штрафные санкции к ней не применялись.

В декабре 2025 года Халтурин в суде заявил о своей невиновности. Он подчеркнул, что не имеет отношения к действиям подрядчиков, а решения по контрактам принимались в рамках полномочий компании.

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Теги:
Суд Теплоэнерго Уголовное дело
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