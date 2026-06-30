Бастрыкину доложат о побеге обвиняемых в убийстве сына экс-депутата в Шахунье Происшествия

Фото: СК России

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о возможных процессуальных нарушениях по уголовному делу об убийстве сына бывшего нижегородского депутата. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

Поводом стал телесюжет «Кстати» (16+). В нем говорилось, что второй фигурант дела об убийстве скрылся от правосудия. Обвиняемый в особо тяжком преступлении находился под подпиской о невыезде и не пришел на очередное судебное заседание. Ранее другой фигурант этого же дела также исчез и сейчас находится в международном розыске.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Нижегородской области Александру Дынькову представить подробный доклад о ходе расследования, принятых процессуальных решениях и их основаниях, а также проверить доводы, озвученные в телесюжете.

Напомним, убийство произошло в декабре 2024 года в Шахунье. В местном кафе члены группировки напали с ножами на братьев Саидовых. Али Саидов погиб на месте, его брат Руслан выжил. Подозреваемых долго не задерживали, а орудия преступления родственники нашли в сугробах и передали полиции.

Отец погибшего, бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов, полтора года добивался справедливости. В марте 2026 года, во время судебного процесса по делу об убийстве его сына, Саидова застрелили в собственном доме. Его невестка связала это преступление со смертью Али.

После гибели экс-депутата дело взял на контроль Александр Бастрыкин. По подозрению в убийстве Минкаила Саидова были задержаны трое подозреваемых.