Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 июня 2026 10:02
Массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у Ольгино
30 июня 2026 09:47
Бастрыкину доложат о побеге обвиняемых в убийстве сына экс-депутата в Шахунье
29 июня 2026 19:30
Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде: из дома спасли 10 человек
29 июня 2026 18:18
250 тысяч рублей взыскали с нижегородского ГУММиД за падение крыши на ребенка
29 июня 2026 17:46
Работник нижегородской птицефабрики ранил себя ножом на рабочем месте
29 июня 2026 15:54
Водителя автобуса осудили за наезд на самокатчика в Нижнем Новгороде
29 июня 2026 11:38
Двое взрослых и ребенок утонули в нижегородских водоемах за неделю
29 июня 2026 09:31
Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Нижегородской области
29 июня 2026 09:01
Мужчина умер после возгорания одежды в Нижнем Новгороде
28 июня 2026 18:34
Мощный пожар произошел в частном доме в Нижнем Новгороде
Происшествия

Бастрыкину доложат о побеге обвиняемых в убийстве сына экс-депутата в Шахунье

30 июня 2026 09:47 Происшествия
Бастрыкину доложат о побеге обвиняемых в убийстве сына экс-депутата в Шахунье

Фото: СК России

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о возможных процессуальных нарушениях по уголовному делу об убийстве сына бывшего нижегородского депутата. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

Поводом стал телесюжет «Кстати» (16+). В нем говорилось, что второй фигурант дела об убийстве скрылся от правосудия. Обвиняемый в особо тяжком преступлении находился под подпиской о невыезде и не пришел на очередное судебное заседание. Ранее другой фигурант этого же дела также исчез и сейчас находится в международном розыске.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Нижегородской области Александру Дынькову представить подробный доклад о ходе расследования, принятых процессуальных решениях и их основаниях, а также проверить доводы, озвученные в телесюжете.

Напомним, убийство произошло в декабре 2024 года в Шахунье. В местном кафе члены группировки напали с ножами на братьев Саидовых. Али Саидов погиб на месте, его брат Руслан выжил. Подозреваемых долго не задерживали, а орудия преступления родственники нашли в сугробах и передали полиции.

Отец погибшего, бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов, полтора года добивался справедливости. В марте 2026 года, во время судебного процесса по делу об убийстве его сына, Саидова застрелили в собственном доме. Его невестка связала это преступление со смертью Али.

После гибели экс-депутата дело взял на контроль Александр Бастрыкин. По подозрению в убийстве Минкаила Саидова были задержаны трое подозреваемых.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин СК Убийство Минкаила Саидова
Поделиться:
Новости по теме
21 июня 2026 13:13
Восемь лет «строгача» получил нижегородец за жестокое убийство женщины на улице
18 июня 2026 12:50
Нижегородский душегуб Туркин зверски убил украинского маньяка в колонии
09 июня 2026 14:02
Быстрыкин запросил доклад по гибели подростка в нижегородском эко-парке
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных