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Происшествия

17-летнего нижегородца задержали после публикаций с призывами к терроризму

30 июня 2026 13:05 Происшествия
17-летнего нижегородца задержали после публикаций с призывами к терроризму

В Нижегородской области правоохранительные органы пресекли факт публичных призывов к осуществлению противоправной деятельности.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по региону совместно с УФСБ установили, что 17-летний житель Сосновского района разместил в сети Интернет 10 изображений.

Материалы содержали публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание и пропаганду терроризма.

Установлено, что публикации были размещены в открытом доступе на одном из каналов в мессенджере, доступном неограниченному кругу пользователей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Кроме того, в отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что нижегородца приговорили к девяти годам за финансирование терроризма.

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Теги:
МВД Терроризм ФСБ
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