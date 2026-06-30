Появились подробности ДТП с микроавтобусом и грузовиками на Бору

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В госавтоинспекции региона рассказали подробности столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на Бору.
ДТП произошло 30 июня 2026 года в 7:45 на 47-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» ехал со стороны Нижнего Новгорода в направлении Кирова. При повороте с главной дороги на второстепенную в него врезался автомобиль «Пежо», не выдержавший безопасную дистанцию.
В результате удара обе машины отлетели в стоящий грузовик.
В аварии пострадали 64-летний водитель «Газели», а также три его пассажирки — 45, 49 и 60 лет. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Добавим, что утром 30 июня на богородской трассе возле Ольгина столкнулись 18 машин. К счастью, обошлось без жертв.
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