Появились подробности ДТП с микроавтобусом и грузовиками на Бору Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В госавтоинспекции региона рассказали подробности столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на Бору.

ДТП произошло 30 июня 2026 года в 7:45 на 47-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» ехал со стороны Нижнего Новгорода в направлении Кирова. При повороте с главной дороги на второстепенную в него врезался автомобиль «Пежо», не выдержавший безопасную дистанцию.

В результате удара обе машины отлетели в стоящий грузовик.

В аварии пострадали 64-летний водитель «Газели», а также три его пассажирки — 45, 49 и 60 лет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Добавим, что утром 30 июня на богородской трассе возле Ольгина столкнулись 18 машин. К счастью, обошлось без жертв.