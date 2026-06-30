Бастрыкин заинтересовался разрушающимся памятником Маяковскому в Дзержинске Происшествия

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, организованной после сообщений о ненадлежащем состоянии памятника Владимиру Маяковскому в Дзержинске Нижегородской области.

Поводом стали публикации в интернете, в которых сообщалось, что ОКН находится в неудовлетворительном состоянии. Постамент, установленный в 1965 году, долгое время не ремонтировался. В результате гранитная облицовка деформировалась и местами обрушилась, а на плитах появились трещины.

При этом в 2024 году на реставрацию памятника были выделены денежные средства, однако работы так и не были организованы.

По данному факту СУ СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Александру Дынькову доложить о промежуточных результатах проверки, а также о решении, которое будет принято по ее итогам.

Ранее Бастрыкин заинтересовался побегом обвиняемых в убийстве сына бывшего нижегородского депутата.