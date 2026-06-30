Прокуратура взяла на контроль массовую аварию с 18 машинами у Ольгино Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Нижегородская прокуратура контролирует обстоятельства массового ДТП, которое произошло утром 30 июня возле деревни Ольгино.

Ведомство следит за выяснением причин аварии, а также за устранением ее последствий.

Напомним, утром 30 июня на богородской трассе в районе деревни Ольгино столкнулись 18 автомобилей. Из-за ДТП на трассе быстро образовалась большая пробка.

П предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 автомобилей. В ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде осудили водителя автобуса за наезд на самокатчика на проспекте Ленина.