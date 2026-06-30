Прокуратура взяла на контроль массовую аварию с 18 машинами у Ольгино

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Нижегородская прокуратура контролирует обстоятельства массового ДТП, которое произошло утром 30 июня возле деревни Ольгино.
Ведомство следит за выяснением причин аварии, а также за устранением ее последствий.
Напомним, утром 30 июня на богородской трассе в районе деревни Ольгино столкнулись 18 автомобилей. Из-за ДТП на трассе быстро образовалась большая пробка.
П предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в 17 автомобилей. В ДТП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде осудили водителя автобуса за наезд на самокатчика на проспекте Ленина.
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