ДТП с микроавтобусом и грузовиками произошло на Бору: четверо пострадали Происшествия

Еще одно массовое ДТП случилось в Нижегородской области утром 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Микроавтобус и два грузовых автомобиля столкнулись около деревни Слободское на Бору.

По предварительной информации, травмы получили четыре человека, детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работают медики. Они осматривают водителей и пассажиров. Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у деревни Ольгино.