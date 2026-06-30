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Происшествия

ДТП с микроавтобусом и грузовиками произошло на Бору: четверо пострадали

30 июня 2026 12:04 Происшествия
ДТП с микроавтобусом и грузовиками произошло на Бору: четверо пострадали

Еще одно массовое ДТП случилось в Нижегородской области утром 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Микроавтобус и два грузовых автомобиля столкнулись около деревни Слободское на Бору.

По предварительной информации, травмы получили четыре человека, детей среди пострадавших нет.

На месте происшествия работают медики. Они осматривают водителей и пассажиров. Подробности ДТП уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у деревни Ольгино.

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Теги:
Борский г.о. ДТП Происшествия
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