ДТП с микроавтобусом и грузовиками произошло на Бору: четверо пострадали

Еще одно массовое ДТП случилось в Нижегородской области утром 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Микроавтобус и два грузовых автомобиля столкнулись около деревни Слободское на Бору.
По предварительной информации, травмы получили четыре человека, детей среди пострадавших нет.
На месте происшествия работают медики. Они осматривают водителей и пассажиров. Подробности ДТП уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что массовая авария с 18 автомобилями парализовала богородскую трассу у деревни Ольгино.
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