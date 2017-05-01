Три несовершеннолетних велосипедиста пострадали в ДТП на дорогах Нижегородской области 1 мая Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три несовершеннолетних велосипедиста пострадали в ДТП на дорогах Нижегородской области 1 мая 2017 года. Об этом сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Нижегородская Госавтоинспекция информирует о том, что с наступлением теплой погоды на автодорогах области отмечается рост числа аварий с участием несовершеннолетних, в том числе с юными велосипедистами.

1 мая в автоавариях в Нижегородской области пострадали три несовершеннолетних велосипедиста. В двух случаях велосипедисты пересекали проезжую часть перед близкоидущим транспортом, в одном водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра и совершил наезд велосипедиста.

В результате ДТП дети получили ранения и были госпитализированы.