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Три несовершеннолетних велосипедиста пострадали в ДТП на дорогах Нижегородской области 1 мая 2017 года. Об этом сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Нижегородская Госавтоинспекция информирует о том, что с наступлением теплой погоды на автодорогах области отмечается рост числа аварий с участием несовершеннолетних, в том числе с юными велосипедистами.
1 мая в автоавариях в Нижегородской области пострадали три несовершеннолетних велосипедиста. В двух случаях велосипедисты пересекали проезжую часть перед близкоидущим транспортом, в одном водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра и совершил наезд велосипедиста.
В результате ДТП дети получили ранения и были госпитализированы.
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