Нижегородца осудят за регистрацию трех юрфирм через подставное лицо

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела о незаконной регистрации компаний. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Установлено, в 2024 году 36-летний местный житель предложил незнакомому мужчине оформить на себя несколько фирм. За такую услугу он пообещал 5000 рублей.

По версии следствия, человек, к которому он обратился, вел асоциальный образ жизни. От него потребовали паспорт, после чего обвиняемый подготовил необходимые документы и зарегистрировал три юридические организации.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

38-летний фигурант отказался давать показания о мотивах своих действий.

Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от одного года до трёх лет. Также возможны обязательные работы от 180 до 240 часов, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

В полиции напомнили, что использование чужих документов для регистрации фирм, как и передача своих данных для противоправных действий, считается уголовным преступлением.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника ГУАД приговорили к 4 годам колонии за взятку.