Девять лет колонии получил нижегородский браконьер за стрельбу по людям Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

Борский городской суд огласил приговор Александру Клочку, признанному виновным в покушении на убийство двух и более лиц, выполнявших общественный долг, сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что 18 мая 2025 года местные жители заметили в лесу автомобили с вооруженными людьми. Заподозрив, что речь идет о незаконной охоте, мужчины решили вмешаться: они остановили предполагаемых нарушителей и сообщили о случившемся сотруднику охотнадзора.

Опасаясь ответственности за незаконную охоту, Клочок открыл стрельбу по местным жителям. Он произвел несколько выстрелов, один из которых попал в живот одному из потерпевших. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Испугавшись за свои жизни, мужчины попытались убежать. Вслед им прозвучало еще несколько выстрелов, однако пули цели не достигли. Раненому своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, благодаря чему удалось предотвратить его гибель.

Суд назначил Клочку наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы сроком на один год.

Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу одного из потерпевших компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

