Гибель 61-летнего мужчины на пожаре в Заволжье обернулась проверкой СК Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Заволжье проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Трагедия произошла 14 апреля в одном из домов на проспекте Мира, сообщает пресс-служба регионального СК.

После тушения возгорания сотрудники МЧС России по Нижегородской области обнаружили в помещении тело 61-летнего мужчины.

На место происшествия прибыл следователь Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области. Организована процессуальная проверка.

При осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было. Чтобы установить точную причину возгорания, назначена пожарно-техническая экспертиза. Предварительно рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что тело пенсионера обнаружили после пожара из-за сигареты в нижегородской многоэтажке.