Tele2 выступит партнером музыкального фестиваля "Нашвилл" в Нижнем Новгороде Бизнес

Tele2 выступит партнером музыкального фестиваля "Нашвилл" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба оператора 2 мая 2017 года.

Фестиваль пройдет 3 июня на стадионе "Труд". Как сообщает пресс-служба, абоненты Tele2 смогут получить ряд привилегий в рамках события.

Хедлайнерами события станут группа "Сплин", которая представит программу "Лучшее" и группа "Мумий Тролль" с программой "20 лет альбому Морская". На сцену фестиваля также выйдут Noize MC, Animal ДжаZ, "Биртман", а Андрей Князев и группа "КняZz" исполнят хиты группы "Король и Шут". Имена участников малой сцены организаторы огласят позже.

Фестиваль "Нашвилл 2017" проводится под эгидой радиостанции "Наше Радио" и будет посвящен первой годовщине со дня начала вещания радиостанции в Нижнем Новгороде.

Tele2 стала партнером события и обеспечит на фестивале ряд привилегий для своих абонентов. На площадке Tele2 организует специальную зону, где можно будет с комфортом следить за выступлением исполнителей, зарядить гаджеты, сделать фото на память и получить возможность принять участие в автограф-сессиях.

"Динамичность и бунтарский дух фестиваля созвучны с ценностями Tele2 и близки интересам наших абонентов, поэтому мы решили поддержать это яркое событие. Мы хотим создать комфортную среду для поклонников популярной рок-музыки и предоставить нашим абонентам больше возможностей для погружения в атмосферу фестиваля. В рамках "Нашвилла" Tele2 обеспечит удобную зону отдыха и ряд других привилегий для клиентов компании, о которых мы расскажем немного позже. Мы приглашаем на фестиваль жителей Нижнего Новгорода и соседних регионов Поволжья и обещаем сделать это событие еще более ярким и запоминающимся", - сказал коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.

СПРАВКА:

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов Ростелекома компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 млн пользователей.