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Экономика

Прибыль Горьковского завода аппаратуры связи имени Попова в 2016 году выросла более чем в четыре раза

02 мая 2017 16:21  [57] Экономика
Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова

Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Прибыль ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова" (ГЗАС) в 2016 году выросла более чем в четыре раза по сравнению с показателем за 2015 год. Об этом говорится в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Согласно информации, размер чистой прибыли ГЗАС по итогам прошлого года составил 135,8 млн рублей, тогда как в 2015 году – 33,5 млн рублей. Прибыль от продаж возросла на треть - с 172,4 млн рублей до 229 млн рублей. Прибыль до налогообложения выросла более чем в два раза – с 46 млн рублей в 2015 году до 102,5 млн рублей в 2016 году. Выручка компании увеличилась на 9% и составила 1 млрд 261,2 млн рублей (в 2015 году – 1 млрд 156,8 млн рублей).

Кредиторская задолженность ГЗАС по данным на 31 декабря 2016 года составила 598,2 млн рублей, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Напомним, чистая прибыль Горьковского завода аппаратуры связи в 2014 году осталась на уровне 2013 года и составила 18,8 млн рублей.

СПРАВКА:
Завод аппаратуры связи имени Попова (ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи имени Попова", ГЗАС) – оборонное предприятие, разработчик и производитель авиационной радиосвязной и наземной аппаратуры.

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Теги:
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