Альфа-Банк создал cashback за покупки по молодежной карте "Next" Бизнес

Альфа-Банк создал cashback за покупки по молодежной карте "Next". Об этом сообщает пресс-служба банка 2 мая 2017 года.

"С 1 мая держатели молодежных карт Mastercard "Next" будут получать cashback и еще более привлекательные бонусы за свои покупки. По молодежной карте "Next" помимо скидок теперь можно получать повышенный cashback по нескольким категориям. Так, 5% можно будет вернуть со всех покупок, совершенных в любых кинотеатрах, ресторанах, кафе, фастфудах и даже в столовых вузов. А до конца 2017 года поклонникам сети BurgerKing банк будет возвращать 10% от потраченных там по карте средств", - говорится в сообщении.

Дебетовая карта "Next" разработана для молодой аудитории и предлагает, в том числе возможность оплаты в одно касание с бесконтактной технологией оплаты Mastercard – как самой пластиковой картой, так и cтильным браслетом, в который встроен специальный чип.

Держатели этой карты могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка "Альфа-Мобайл" и общаться с банком в онлайн-чате. Любые платежи можно делать всего в несколько кликов без ввода реквизитов карты. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно.

Молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам в июле прошлого года - за это время было выпущено более 85 тысяч карт. Банк проанализировал финансовое поведение клиентов молодого возраста, особенности их транзакционной активности, использование удаленных каналов доступа оценили объемы и частоту расходов в различных категориях, а также провели несколько исследований, направленных на выявление предпочтений и интересов этой целевой аудитории. Показатели говорят о высокой финансовой активности молодежи. Основными категориями трат являются: супермаркеты (28%), магазины одежды (12%), рестораны/кафе (12%). Представители молодежи являются активными пользователями платежей картой, мобильного банка и переводов с карты на карту. В банке наблюдают высокую транзакционную активность по картам "Next", клиенты в возрасте 18-25 лет активно пользуются картой при офлайн оплате и в интернете. Кроме того, у молодой аудитории остатки на счетах и вкладах в среднем превышают 45 тысяч рублей.

СПРАВКА:

Сashback деньгами - предложение для молодежного продукта на российском рынке. Банки, выпускающие продукты для молодежи, предлагают, в основном, скидки или бонусное вознаграждение для клиентов. При этом, Альфа-Банк возвращает средства: их можно снять наличными или оплачивать покупки по карте, то есть воспользоваться так как удобно клиенту, а не банку.

Карта Альфа-Банка Mastercard Standard – карта "Next" разработана с учетом образа жизни и интересов молодого поколения в возрасте от 18 до 30 лет. Обслуживание карты стоит 10 рублей в месяц. Карту можно оформить при наличии одного из пакетов услуг банка: "Эконом", "Оптимум", "Комфорт" или "Максимум+". Заявку можно оставить на сайте банка, и комплект – карту и браслет − доставит курьер.