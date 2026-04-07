Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 апреля 2026 11:58 Экономика
Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставили на торги

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже имущественного комплекса в Арзамасе, который ранее принадлежал ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Об этом сообщается на сайте организации. 

Комплекс расположен в деревне Берёзовка на улице Школьной. В лот входят земельный участок площадью 0,42 га и здание площадью 2 тысячи кв. м. Объект подходит для коммерческого использования.

Рядом находятся школа, сельская администрация, ДК, спорткомплекс, остановка общественного транспорта. В 400 метрах начинается дендрарий.

Начальная цена лота составляет 8,25 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая, аукцион назначен на 29 мая.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ в 2025-2026 годах реализовал через торги пять исторических зданий в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас ННГУ торги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных