Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставили на торги

ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже имущественного комплекса в Арзамасе, который ранее принадлежал ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Об этом сообщается на сайте организации.

Комплекс расположен в деревне Берёзовка на улице Школьной. В лот входят земельный участок площадью 0,42 га и здание площадью 2 тысячи кв. м. Объект подходит для коммерческого использования.

Рядом находятся школа, сельская администрация, ДК, спорткомплекс, остановка общественного транспорта. В 400 метрах начинается дендрарий.

Начальная цена лота составляет 8,25 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая, аукцион назначен на 29 мая.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ в 2025-2026 годах реализовал через торги пять исторических зданий в Нижегородской области.