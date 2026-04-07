Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставили на торги

Фото:
ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже имущественного комплекса в Арзамасе, который ранее принадлежал ННГУ имени Н.И. Лобачевского. Об этом сообщается на сайте организации.
Комплекс расположен в деревне Берёзовка на улице Школьной. В лот входят земельный участок площадью 0,42 га и здание площадью 2 тысячи кв. м. Объект подходит для коммерческого использования.
Рядом находятся школа, сельская администрация, ДК, спорткомплекс, остановка общественного транспорта. В 400 метрах начинается дендрарий.
Начальная цена лота составляет 8,25 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая, аукцион назначен на 29 мая.
Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ в 2025-2026 годах реализовал через торги пять исторических зданий в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+