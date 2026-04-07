Инвесторам предлагают создать рыбоводное хозяйство в Нижегородской области Экономика

Корпорация развития Нижегородской области подготовила универсальное, или "коробочное", инвестиционное предложение по созданию рыбоводного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Такие решения представляют собой инициативы с уже просчитанными параметрами и минимальной необходимой подготовкой со стороны инвестора. Это дает возможность быстрее приступить к реализации и сократить срок окупаемости. С 2025 года повышение качества работы с инвесторами и их поддержка включены в задачи нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Проект предполагает организацию круглогодичного выращивания рыбы, в частности, карпа, толстолобика и белого амура, с возможностью организации платной рыбалки.

Минимальный объем вложений оценивается в 16,7 млн рублей. Срок реализации составляет от 23 месяцев, а окупаемость — около пяти лет.

Для будущего хозяйства нужен будет участок площадью от 3 до 8 гектаров с водоемом, электроснабжением мощностью 30–100 кВт, скважиной для водоснабжения и септиком для водоотведения.

Инвесторы смогут воспользоваться мерами господдержки, включая льготные займы, инвестиционные кредиты и "зонтичные" поручительства.

Сейчас для реализации проекта подобраны четыре площадки в разных муниципалитетах области. Подробная информация размещена на инвестиционном портале региона.



Ранее корпорация презентовала универсальные решения по созданию туристического комплекса с глэмпинг-отелем, спорткомплекса со скалодромом, "умного" модульного спортобъекта, придорожного сервиса, туркомплекса с модульными домами, роботизированных автомоек, а также по адаптации объектов культурного наследия под гостиницы. По ряду направлений уже ведется работа с инвесторами.

В 2025 году Нижегородская область вновь заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, подтвердив статус одного из регионов-лидеров.

Ранее сообщалось, что в регионе могут пересмотреть действующую систему субсидий для рыбоводных хозяйств.