Трудоустройство соискателей без опыта в Нижегородской области выросло в 2 раза Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

С начала 2026 года в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за содействием в трудоустройстве обратились 734 жителя региона без опыта работы. Карьерные консультанты помогли найти работу 529 соискателям этой категории, что в 2,3 раза превышает показатель 2025 года. Эта деятельность ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Кадры».

Граждане без трудового стажа пополнили коллективы промышленных предприятий, организаций ЖКХ, социальной сферы и производственного сектора. Они устроились на должности оператора станков с программным управлением.

«Вовлечение в занятость людей, не имеющих опыта работы, — одна из приоритетных задач региональной политики на рынке труда. Результаты первого квартала подтверждают позитивную динамику: количество трудоустроенных соискателей без стажа выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия активно берут на работу новичков и обучают их непосредственно на рабочих местах. Среди нашедших работу есть не только молодежь, но и люди старшего возраста, которые по разным причинам впервые выходят на рынок труда», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Среди трудоустроенных граждан, не имевших опыта работы, преобладает молодежь: 39% — подростки от 14 до 18 лет. Еще 35% — граждане от 19 до 35 лет. 14% составляют люди среднего возраста (36–50 лет), а 11% — соискатели старше 51 года.

Большинство трудоустроенных без стажа (60%) имеют общее среднее образование, 29,8% окончили ссузы, 7,8% — вузы, 2,4% — это граждане, не имеющие образования.

«Кадровый центр оказывает комплексную поддержку кандидатам для поиска оптимального места работы. Это и карьерное консультирование, когда специалисты помогают сориентироваться в профессиональных направлениях и составить индивидуальный план содействия занятости. И профориентационное тестирование, по результатам которого мы обсуждаем, какая сфера человеку ближе — работа с людьми, с техникой или творческое направление. Подросткам от 14 до 18 лет предлагаем программы временной занятости, позволяющие попробовать профессию вживую и понять, насколько она подходит. Также помогаем с составлением резюме, готовим к собеседованиям и организуем встречи с работодателями», — сказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

За содействием в трудоустройстве граждане могут обратиться в любой офис службы занятости Нижегородской области или найти вакансию самостоятельно на портале «Работа России» https://trudvsem.ru, где для кандидатов без опыта доступно более 21 тысяч востребованных вакансий. Уточнить информацию также можно в официальной группе учреждения во «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.