Более 50 вебинаров об особенностях использования маркировки "Честный знак" пройдет до конца апреля Экономика

Нижегородские производители и торговые организации приглашаются для участия в бесплатном обучении по работе с маркировкой разных групп товаров. До конца апреля состоится более 50 вебинаров на онлайн-платформе «Честный знак»: https://честныйзнак.рф/.

Система «Честный знак» позволяет узнать, как и где был произведен товар, на каком этапе продажи сейчас находится.

«Вебинары организованы для предпринимателей и торговых организаций. Во время обучения эксперты подробно разберут последние изменения в регулировании, практические аспекты внедрения маркировки и ответят на вопросы участников. В апреле состоятся вебинары, посвященные маркировке круп, макарон, муки, ветеринарных товаров, детского питания, парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Список вебинаров постоянно пополняется, следить за изменениями, а также зарегистрироваться на участие в них можно на сайте: https://честныйзнак.рф/lectures/.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в Центре маркировки при личном обращении по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 и по телефону: 8 (831) 435-17-00, а также в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области при личном обращении и по телефону: 8 (800) 301-29-94.

Кроме того, эксперты центров маркировки и «Мой бизнес», а также регионального минпрома проводят консультации на базе национального мессенджера MAX: https://max.ru/join/M42CC16lJlg2KYpwVpX8zRf6GN2VydwAcalrXDARUBY.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак»: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/potrebitelyam/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.