70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Последние новости рубрики Экономика
07 апреля 2026 18:09
60% россиян готовы сменить банк ради нефинансовых сервисов — опрос
07 апреля 2026 18:01
Новый автозавод хотят построить в Нижнем Новгороде до 2034 года
07 апреля 2026 15:19
Инвесторам предлагают создать рыбоводное хозяйство в Нижегородской области
07 апреля 2026 13:59
Утвержден план застройки у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 13:38
Трудоустройство соискателей без опыта в Нижегородской области выросло в 2 раза
07 апреля 2026 13:36
Более 50 вебинаров об особенностях использования маркировки "Честный знак" пройдет до конца апреля
07 апреля 2026 11:58
Бывший имущественный комплекс ННГУ в Арзамасе выставили на торги
07 апреля 2026 11:45
Налоговая объяснила, когда льготные автокредиты приводят к начислению НДФЛ
07 апреля 2026 11:40
Нижегородский кадровый центр приглашает на ярмарки вакансий в апреле
06 апреля 2026 17:21
Средняя зарплата в малых городах Нижегородской области превысила 69 000 рублей
Экономика

Новый автозавод хотят построить в Нижнем Новгороде до 2034 года

07 апреля 2026 18:01 Экономика
Новый автозавод хотят построить в Нижнем Новгороде до 2034 года

В Автозаводском районе планирут построить новое автомобильное производство до 2034 года. Об этом говорится в проекте планировки и межевания территории по улице Новополевой, вынесенном на общественные обсуждения.

Проект подготовлен компанией "Геопроект-НН" по заказу ООО "Вершина". Документация охватывает территорию площадью 8,98 га. На ней предусматривается строительство производственного здания высотой в один — два этажа и площадью 10 865 кв. м.

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

В документацию также включена организация въезда на территорию и внутриплощадочных проездов, обустройство тротуаров, парковки на 22 места для грузового и на 38 мест для легкового транспорта.

Кроме того, будут построены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, связи и наружного освещения, а также накопительные емкости ливневой канализации. Территорию благоустроят и озеленят.  

Отметим, что в ноябре 2024 года Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение компании участка под цех по производству прицепов. Кроме того, на улице Новополевой появится завод по производству спецавтомобилей

Новости по теме
04 апреля 2026 11:54
Новые автомобили подешевели в Нижегородской области на 4,6% в марте
26 марта 2026 10:18
Выяснилось, почему название автомобильного бренда Volga пишется латиницей
19 февраля 2026 14:05
Производство автомобилей VOLGA в Нижнем Новгороде запустят во втором квартале
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
