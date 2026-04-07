Новый автозавод хотят построить в Нижнем Новгороде до 2034 года Экономика

В Автозаводском районе планирут построить новое автомобильное производство до 2034 года. Об этом говорится в проекте планировки и межевания территории по улице Новополевой, вынесенном на общественные обсуждения.

Проект подготовлен компанией "Геопроект-НН" по заказу ООО "Вершина". Документация охватывает территорию площадью 8,98 га. На ней предусматривается строительство производственного здания высотой в один — два этажа и площадью 10 865 кв. м.

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

В документацию также включена организация въезда на территорию и внутриплощадочных проездов, обустройство тротуаров, парковки на 22 места для грузового и на 38 мест для легкового транспорта.

Кроме того, будут построены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, связи и наружного освещения, а также накопительные емкости ливневой канализации. Территорию благоустроят и озеленят.

Отметим, что в ноябре 2024 года Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение компании участка под цех по производству прицепов. Кроме того, на улице Новополевой появится завод по производству спецавтомобилей