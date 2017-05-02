Нижегородский минтранс договорился с ВВПК о льготном проезде на электричках для ветеранов ВОВ до 10 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области договорилось с ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" (ВВПК) о предоставлении льготного проезда на электричках для участников и инвалидов Великой Отечественной войны до 10 мая 2017 года. Об этом сообщает министерство 2 мая.

Право бесплатного проезда также предоставляется одному сопровождающему лицу этой категории граждан, если ветеран не пользуется правом на бесплатный проезд, предоставляемым согласно № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Кроме того, согласно договору, заключенному между минтранспорта и ВВПК, ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла предоставляется 50% скидка от полной стоимости проезда на электричках.

Помимо этого право на бесплатный проезд предоставляется реабилитированным и пострадавшим от репрессий, участникам разрешения Карибского кризиса, участникам ликвидации последствий аварии на ПО "Завод "Красное Сормово", бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто.

В минтрансе отметили, что ежегодно в летний период предоставляется бесплатный проезд многодетным семьям и 50% скидка для льготных категорий граждан (социальная поддержка которых отнесена к федеральным и областным полномочиям) по пятницам, выходным, предпраздничным и праздничным дням.