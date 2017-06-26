Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде 3-21 июля будет находиться в корпоративном отпуске Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Производственная площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде будет находиться в корпоративном отпуске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

"Производственная площадка на автозаводе ГАЗ, на которой осуществляется контрактная сборка моделей Volkswagen и Skoda, будет находиться в ежегодном летнем корпоративном отпуске с 3 июля по 21 июля 2017 года. После окончания отпуска производство будет работать в обычном режиме", - отметил собеседник агентства.

Период летнего корпоративного отпуска будет использован для регулярной проверки производственного оборудования и его обновления.

Напомним, в середине июня 2017 года Группа ГАЗ и ООО "Фольксваген Груп Рус" заключили три соглашения о расширении сотрудничества на промышленной площадке в Нижнем Новгороде. Одно из соглашений касается продления контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на Горьковском автозаводе, второе предусматривает поставку двухлитровых двигателей Volkswagen TDI 2.0 из Германии для автомобилей семейства "ГАЗель Next", третий подписанный документ - письмо о намерениях между Volkswagen Truk&Bus и Группой ГАЗ.