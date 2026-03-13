Нижегородские фермеры получили возможность поставлять продукцию в торговые сети через агроагрегаторы Экономика

Фото: пресс-служба X5

Нижегородские фермеры получили возможность поставлять свою продукцию в федеральные торговые сети с помощью специальных организаций – агроагрегаторов.

В пилотном режиме в середине 2025 года агроагрегаторы были созданы на базе двух организаций: ИП Чебану Д.В. (село Абрамово Арзамасского округа) и сельскохозяйственного производственного кооператива (ССПК) «Дары Воротынца» (село Криуши Воротынского округа). Операторы принимают картофель и капусту от нижегородских фермеров с небольшими объемами сбыта, проводят ее предпродажную подготовку и поставляют в федеральные торговые сети. За пять месяцев 2025 года было реализовано почти полторы тысячи тонн овощей от 38 нижегородских фермеров.

«Вопрос появления на прилавках сетевых магазинов продукции небольших производителей всегда стоял остро. Основная проблема – невозможность гарантировать стабильные поставки больших партий товара. Агроагрегаторы призваны решить эту проблему. Это новая для нашего региона модель сотрудничества фермеров и торговых сетей, которая уже себя очень хорошо зарекомендовала, - сельхозтоваропроизводители получают гарантированный рынок сбыта, а нижегородцы – качественную продукцию местных фермеров», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Агроагрегатор в Арзамасском округе посетили сенатор Российской Федерации от региона Ольга Щетинина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев, председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин, а также представитель ритейлера - директор по региональному взаимодействию с органами государственной власти компании Х5 Василий Пушкин.

«В Совете Федерации в последние годы активно продвигалась тема поддержки фермерской продукции и агроагрегаторов — принят закон, который фактически создал правовые условия для развития такой модели кооперации. Когда у фермеров появляется понятная экономика и доступ к рынку, в сельских территориях появляется работа, молодежь видит перспективы и остается жить и трудиться на земле. И для нас как для покупателей это тоже важно: путь от поля до прилавка становится короче. А на полках появляется больше продукции именно нижегородских фермеров», - отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Олег Григорьев рассказал, что руководители действующих агроагрегаторов хорошо знают сферу, так как сами начинали как фермеры. Так, Даниел Чебану несколько лет назад получил грант «Агростартап» и приобрел оборудование для выращивания и переработки картофеля, а впоследствии расширил свое дело. Агроагрегатор в Арзамасском округе специализируется на поставках картофеля. За одну смену оператор способен перерабатывать около 40 тонн продукции.

«Сейчас мы сотрудничаем с четырьмя фермерами. Они упаковывают картофель в ящики и привозят нам сюда. А мы уже здесь пропускаем через линию, причем идет дополнительный контроль качества, продукцию проверяют наши работники. Далее фасуем и отправляем в сеть. Есть еще сельхозтоваропроизводители, желающие поставлять нам картофель», - рассказал руководитель агроагрегатора Даниел Чебану.

Руководитель ССПК «Дары Воротынца» Михаил Булдин также сначала создал фермерское хозяйство, а затем на его базе — сельскохозяйственный производственный кооператив, который вырос в агроагрегатор. Компания в Воротынском округе специализируется на поставках картофеля и капусты. За одну смену агрологистический оператор способен перерабатывать около 60 тонн продукции.

Ожидается, что в год действующие агроагрегаторы будут поставлять в торговые организации более 3 тысяч тонн овощей.

Олег Григорьев подчеркнул, что агроагрегаторы - перспективная ниша для развития своего дела, поскольку такой формат востребован как со стороны ритейла, так и со стороны фермеров.

«Благодаря агроагрегаторам у фермеров появляется гарантированный рынок сбыта, а на полках наших магазинов увеличивается доля местной продукции. Пока у фермеров нет возможности сотрудничать с нашей компанией напрямую, так как у них нет электронного документооборота, логистики, нет опыта работы с крупными торговыми сетями. В этом им как раз помогает агроагрегатор», - прокомментировал Василий Пушкин.

«В регионе работают полторы тысячи крестьянско-фермерских хозяйств, и, по сути, мы возвращаемся к хорошо зарекомендовавшему себя принципу кооперации. Нам, депутатам, отрадно видеть, что наши инициативы и меры господдержки работают. Мы видим реальные примеры: фермеры, которые несколько лет назад получили гранты на развитие, сегодня открывают современные комплексы», - сказал Игорь Тюрин.