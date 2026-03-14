Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Экономика

38 миллиардеров насчитывается в Нижегородской области

14 марта 2026 13:05 Экономика
38 миллиардеров насчитывается в Нижегородской области

В Нижегородской области по итогам декларационной кампании 2025 года зарегистрировано 38 человек с доходом свыше одного миллиарда рублей. Об этом порталу "Живем в Нижнем" сообщили в региональном управлении ФНС России.  

Число миллиардеров в области продолжает увеличиваться. Годом ранее такой доход задекларировали 37 жителей региона, а по итогам 2023 года — 32 человека.  

Растет и количество миллионеров. По итогам прошлого года доход свыше одного миллиона рублей указали в декларациях 84 704 человека. Это на 16,1% больше, чем годом ранее, когда в регионе насчитывалось 70 996 миллионеров.  

В это число входят предприниматели, а также жители, получившие доход от операций с ценными бумагами.

Ранее сообщалось, что нижегородцы за год выиграли в лотерею более 76 млн в рублей. 

