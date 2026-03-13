Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Экономика

Волго-Вятский банк Сбербанка: 93% платежей в прошлом году жители оплатили онлайн

13 марта 2026 13:10 Экономика

По итогам прошлого года жители девяти регионов оплатили 460 млн платежей в Волго-Вятском банке Сбербанка, при этом 93% из них — дистанционно.

Наибольшее количество платежей в 2025 году совершили нижегородцы. При этом чаще всего дистанционным способом оплаты пользовались жители Чувашской Республики — 95% всех платежей они оплатили онлайн. Также оплата без посещения офиса была популярна среди жителей Нижегородской области и Республики Татарстан — 94% платежей ими было оплачено дистанционно.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Всё больше наших клиентов выбирают цифровые сервисы для повседневных финансовых задач. По итогам прошлого года 93% платежей были проведены дистанционно, что подтверждает высокий уровень доверия к нашим технологиям. Особенно востребованным оказался сервис «Дом», позволяющий легко и удобно оплачивать коммунальные услуги в СберБанк Онлайн. Мы продолжим развивать и совершенствовать цифровые решения, чтобы управление финансами и бытовыми вопросами было максимально простым, быстрым и комфортным для каждого клиента».

Ежемесячно более 324 тысяч клиентов используют сервис «Дом» для оплаты услуг ЖКХ — раздел в приложении и веб-версии СберБанк Онлайн со счетами за недвижимость. За прошедший год количество пользователей сервиса «Дом» увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом. Наибольший рост аудитории был зафиксирован в Чувашской Республике (на 62%), Владимирской области (на 43%) и Пермском крае (на 31%).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

