Три инвестпроекта на 1,9 млрд рублей запустят в ОЭЗ "Кулибин" Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Экспертный совет по развитию особой экономической зоны "Кулибин" в Нижегородской области поддержал проекты трех потенциальных резидентов. Заседание прошло под председательством замгубернатора Егора Полякова.

По его словам, Корпорация развития продолжает привлекать в регион инвесторов, создающих новые производства и рабочие места. Одобренные проекты связаны с машиностроением, химической промышленностью и металлообработкой.

"Их продукция закроет потребности сразу нескольких отраслей. Ожидаем, что совокупный объем налоговых поступлений от трех предприятий в течение 10 лет составит примерно 2,7 миллиарда рублей", — отметил Егор Поляков.

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский подчеркнул, что общий объем инвестиций в новые проекты составит 1,9 млрд рублей. По его словам, на сегодняшний день экспертный совет уже поддержал реализацию 58 проектов с совокупным объемом инвестиций более 167 млрд рублей. Инвестиционный блок регионального правительства, добавил он, продолжит работу по привлечению инвесторов в область.

Одним из проектов станет создание станкостроительного предприятия компанией "Станкозавод Арматек" (входит в группу компаний "Инструмент"). На площадке ОЭЗ планируется выпуск многофункциональных обрабатывающих центров с системами числового программного управления, используемых в автомобильной, авиационной, медицинской и других отраслях промышленности. Также в рамках проекта откроют научно-конструкторский центр. Инвестиции превысят 1 млрд рублей, предполагается создание 89 рабочих мест. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать более 280 станков в год.

Компания "Арт Силз" намерена организовать производство многослойных композитных мембран для пищевой и медицинской отраслей. Проект ориентирован на импортозамещение. Объем инвестиций составит 645 млн рублей, планируется создать 48 рабочих мест. Производственная мощность предприятия достигнет 320 млн мембран ежегодно.

Еще один проект реализует компания "ТПК Европласт", которая планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Предприятие будет выпускать стальные трубы для строительной отрасли, а также теплицы. Инвестиции составят 255 млн рублей, предполагается создание 35 рабочих мест. Годовой объем производства планируется на уровне более 1,3 млн тонн труб и около 24 тысяч теплиц.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас дзержинская часть ОЭЗ занимает 724,7 га и включает государственную площадку площадью 416,7 га и частные площадки "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА", которые уже обеспечены инфраструктурой. В ноябре 2025 года правительство России приняло решение расширить территорию ОЭЗ еще на 117,7 га за счет площадки в городе Бор. Таким образом, общая площадь "Кулибина" увеличилась до 842,4 га.

Резиденты особой экономической зоны получают ряд налоговых льгот, включая пониженные ставки налога на прибыль — до 2% в первые пять лет, 5% в следующие пять лет и 14,5% в последующий период.

Кроме того, они освобождаются от налога на имущество на 10 лет, земельного налога на пять лет и транспортного налога на 10 лет.

Проекты в ОЭЗ реализуются в том числе в рамках федерального проекта "Повышение инвестиционной активности" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его задача — создать понятные условия ведения бизнеса, распределить риски между государством и инвесторами и обеспечить системные меры поддержки для роста инвестиций в экономику.

Ранее сообщалось, что инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%.