Нижегородский ФК "Олимпиец" завершил предсезонную подготовку победой над владимирским "Торпедо"

Фото: с сайта ФК "Олипиец"
Нижегородский ФК "Олимпиец" победой завершил предсезонную подготовку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 2 июля 2017 года.
В заключительной контрольной встрече "Олимпиец" нанёс поражение владимирскому "Торпедо". Матч, прошедший в Дзержинске, завершился победой нижегородцев со счетом 2-0. В составе бело-синих голы забили Игорь Горбунов и Анатолий Нежелев.
На этом нижегородский клуб закончил серию контрольных матчей. Напомним, что всего "Олимпиец" в межсезонье провел пять игр, в которых одержал три победы, сделал одну ничью и потерпел одно поражение.
Напомним, что сезон 2017/18 стартует 8 июля. В первом туре первенства ФНЛ "Олимпиец" примет курский "Авангард". Добавим, что домашние матчи нижегородцы будут проводить в Дзержинске на стадионе "Химик", так как центральный стадион "Локомотив" в Нижнем Новгороде будет закрыт на реконструкцию с 1 июля до 1 декабря.
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