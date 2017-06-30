Нижегородский ФК "Олимпиец" завершил предсезонную подготовку победой над владимирским "Торпедо" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ФК "Олимпиец" победой завершил предсезонную подготовку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 2 июля 2017 года.

В заключительной контрольной встрече "Олимпиец" нанёс поражение владимирскому "Торпедо". Матч, прошедший в Дзержинске, завершился победой нижегородцев со счетом 2-0. В составе бело-синих голы забили Игорь Горбунов и Анатолий Нежелев.

На этом нижегородский клуб закончил серию контрольных матчей. Напомним, что всего "Олимпиец" в межсезонье провел пять игр, в которых одержал три победы, сделал одну ничью и потерпел одно поражение.

Напомним, что сезон 2017/18 стартует 8 июля. В первом туре первенства ФНЛ "Олимпиец" примет курский "Авангард". Добавим, что домашние матчи нижегородцы будут проводить в Дзержинске на стадионе "Химик", так как центральный стадион "Локомотив" в Нижнем Новгороде будет закрыт на реконструкцию с 1 июля до 1 декабря.