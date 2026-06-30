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Происшествия

Предпринимателя осудили за мошенничество при ликвидации свалок в Балахне

30 июня 2026 18:28 Происшествия
Предпринимателя осудили за мошенничество при ликвидации свалок в Балахне

Балахнинский городской суд вынес приговор нижегородскому предпринимателю, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что в 2022 году во время исполнения контракта по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Балахнинского округа предприниматель представил заказчику акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объеме утилизированного мусора.

В результате этих действий из бюджетов Нижегородской области и Балахнинского округа было незаконно получено более 2,3 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал, однако полностью возместил причиненный ущерб.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также на осужденного возложены предусмотренные судом обязанности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд обязал жителя Нижнего Новгорода снести незаконный дом в слободе Печеры.

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Теги:
Балахна Свалки Суд
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