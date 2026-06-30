Гострудинспекция заинтересовалась ДТП с микроавтобусом и грузовиками на Бору Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Сотрудники ООО «БОРСКОЕ ДРСП» пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Авария произошла утром 30 июня. На 47-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля.

В микроавтобусе находились работники предприятия. В результате происшествия травмы получили четыре сотрудника компании.

В Гострудинспекции уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве ожидают поступления необходимых документов от работодателя и больницы.

Добавим, что утром 30 июня произошло еще одно массовое ДТП. На Богородской трассе возле деревни Ольгино столкнулись 19 машин. Обошлось без жертв. Пострадала 53-летняя женщина — водитель Hyundai.