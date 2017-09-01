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Спорт

Нижегородский "Олимпиец" пополнил состав двумя футболистами в последний день трансферного окна

01 сентября 2017 09:23  [454] Спорт
Александр Филин и Владимир Михайлов

Александр Филин и Владимир Михайлов

Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ФК "Олимпиец" заключил контракты с двумя футболистами. Об это сообщает пресс-служба клуба 1 сентября 2017 года.

Новичками нижегородцев стали защитник Александр Филин (родился 25 июня 1996 года, рост 179, вес 71 кг) и полузащитник Владимир Михайлов (родился 20 января 1996 года, рост 172, вес 69 кг).

Филин - воспитанник симферопольского футбола, выступал за молодежные команды донецкого "Шахтера" и "Уфы", сыграл один матч на уровне Российской футбольной премьер-лиги.

Михайлов - воспитанник московского футбола, выступал за молодежные команды тульского "Арсенала".

Таким образом, ФК "Олимпиец" завершил свое комплектование и не сможет пополниться новыми футболистами до весны.

Напомним, что в матче 1/32 финала, который прошёл 23 августа, "Олимпиец" победил в гостях владимирское "Торпедо" со счётом 1:0. В 1/16 финала нижегородцы сыграют против "Уфы" 20 сентября.

В матче ФНЛ 27 августа "Олимпиец" уступил "Оренбургу" со счётом 0:1.

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