ООО "Новый город" выиграло на торгах участок под строительство дома на ул. Краснодонцев в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Новый город" выиграло на торгах участок под строительство дома на ул. Краснодонцев (Автозаводский район). Об этом сообщается в материалах на сайте министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 31 августа 2017 года.



Согласно информации, в прошедшем 31 августа аукционе на право аренды земельного участка площадью 1 851 кв метр участвовали три компании – ООО "ЭЛ" (Сыктывкар), ООО "Новый город" (Дзержинск) и ООО "РосМикроФинанс" (Нижний Новгород). Победителем была признана компания из Дзержинска, предложив наиболее высокую стоимость аренды – 6,16 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 2,86 млн рублей. Земельный участок расположен на пересечении ул. Советской Армии и ул. Краснодонцев. Он предназначен под строительство многоквартирного жилого дома высотой не ниже десяти этажей.



СПРАВКА:

Учредителем ООО "Новый город" является Елена Владимировна Гречихина. Уставный капитал – 1 млн рублей. Основная деятельность – разборка и снос зданий. Строительство жилых и нежилых зданий значится в списке дополнительных видов деятельности.