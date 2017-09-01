Росимущество выставило на торги АО "Румянцевское" в Нижегородской области Экономика

Росимущество выставило на торги АО Румянцевское в Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Росимущество выставило на торги АО "Румянцевское" (село Румянцево, Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область). Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.



Согласно информации, распоряжение об условиях продажи компании замруководителя Росимущества Роман Богданов подписал еще в июле 2017 года. Извещение о продаже было опубликовано 25 августа. К продаже предназначены 710 тысяч 216 акций компании, находящиеся в федеральной собственности, что составляет 100% уставного капитала. Начальная цена – 129 млн 360 тысяч рублей. Аукцион назначен на 3 октября.



Как отмечается в презентации компании, общая площадь сельхозугодий АО "Румянцевское" составляет 3,5 тысячи га. Поголовье крупного рогатого скота превышает 1,5 тысячи животных. Большая часть выручки (66%) приходится на молоко и животных на племя (19%). Еще 8% приходится на зерно.



В собственности компании находится три земельных участка площадью 1200, 239 и 227 кв метров и 32 объекта недвижимости, в том числе склады, телятники, коровники, цеха и квартиры. Чистая прибыль хозяйства за 2016 год составила 1,4 млн рублей, что в 1,6 раза меньше, чем по итогам 2015 года. Выручка при этом выросла на 12% и составила 187 млн рублей.



Напомним, АО "Румянцевское" ранее было включено в план приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы.



СПРАВКА:

АО "Румянцевское" – многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие. Производит продукцию животноводства (молоко, мясо) и растениеводства (производство кормов для собственных нужд).