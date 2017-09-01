Сотрудники "Сбербанка" отремонтировали и покрасили катер "Герой" в Нижнем Новгороде

Катер Герой после покраски
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Сотрудники нижегородского отделения "Сбербанка" отремонтировали и покрасили катер "Герой" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба банка 4 сентября 2017 года.
По инициативе сотрудников банка был организован субботник, в ходе которого памятник был очищен от пыли и загрязнений, покрашен, а постамент частично отремонтирован.
"Бережное отношение к памятникам – это дань уважения и к нашей истории, и к родному городу. Для Сбербанка социальная миссия – неотъемлемая составляющая корпоративной культуры, поэтому такие акции - не просто разовая благотворительность, а гражданская позиция наших сотрудников", - отметил управляющий Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов.
Напомним, что катер "Герой", посвященный подвигу речников и моряков Волжской военной флотилии, был установлен в 1985 году к 40-летнему юбилею Великой Победы.
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