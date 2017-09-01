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Спорт

Михаил Сорочкин: нам стыдно перед болельщиками "Олимпийца" за серию поражений

05 сентября 2017 11:50  [61] Спорт

Фото: ФК "Олимпиец"

Нападающий "Олимпийца" Михаил Сорочкин, признанный лучшим игроком команды в августе, дал интервью корреспонденту НИА "Нижний Новгород".

- Вас признали лучшим игроком "Олимпийца" в августе. Согласны с этим выбором?

- Нет. Я уважаю мнение болельщиков, но считаю, что этот игровой отрезок мы провели очень плохо. И лучших в августе просто не было.

- Вы забили единственный гол в матче на Кубок. Теперь "Олимпиец" будет играть с "Уфой" из РФПЛ. Насколько важно было пройти в 1/16 финала?

- Для нас важен каждый матч. Нам очень нужна была победа после серии неудач в первенстве, прежде всего, для уверенности в собственных силах. К сожалению, в ФНЛ пока так и не удалось переломить ситуацию. Что касается Кубка России, то выйти в 1/16 финала было важно. Прежде всего, для болельщиков, которые увидят наше противостояние с клубом премьер-лиги.

- "Олимпиец" мало забивает. В чем причина?

- В слабой реализации. Мы, нападающие, очень мало забиваем, хотя моменты у нас есть в каждой игре. Мы болезненно переживаем каждое поражение, но продолжаем работать и обязательно выйдем из кризиса.

- Что можете пожелать болельщикам перед важным матчем со "Спартаком-2".

- Болельщикам я хочу пожелать терпения. Понимаю, что в связи с реконструкцией стадиона "Локомотив" они испытывают неудобства. Представляю, как это непросто после работы ехать на футбол в Дзержинск. Нам очень стыдно перед нашими болельщиками за эту серию поражений. Поверьте, никто из нас не опускает руки. Мы с удвоенной энергией работаем на тренировках и горим желанием порадовать вас долгожданной победой. Приглашаю всех на домашние матчи "Олимпийца". Дорогие болельщики, нам очень нужна ваша поддержка. Мы играем для вас!

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Теги:
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