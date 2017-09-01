Японская "Дайдо Метал Коге" намерена расширять производственную площадку в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Японская компания "Дайдо Метал Коге" намерена расширять производственную площадку в Нижегородской области. Об этом главный исполнительный директор компании Сейго Ханджи сообщил журналистам 5 сентября 2017 года.



Представители компании провели встречу с правительством региона, на которой и обсудили дальнейшее сотрудничество. После встречи Сейго Ханджи рассказал, что в планах "Дайдо Метал Коге" – расширение и совершенствование площадки в Заволжье (ООО "Дайдо Метал Русь"), которое будет нацелено на повышение качества продукции, снижение цены и сокращение сроков поставки товара заказчикам. При этом открывать производство в других регионах России компания пока не будет. Объемов вложений в расширение производства, сроков и других деталей руководство "Дайдо Метал Коге" не раскрывает.



"Мы считаем, что в России в дальнейшем возрастут продажи автомобилей и автобусов, и в соответствии с ростом рынка мы постараемся производить еще больше продукции", - заключил Сейго Ханджи.



Напомним, в начале августа 2017 года сообщалось, что ООО "Дайдо Металл Русь" открыло единственное в России импортозамещающее производство подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания в Заволжье.



Напомним также, что в 2015 году "Дайдо Металл Русь" объявило о создании производства деталей для автомобильных двигателей. Заявленный объем инвестиций составил 639 млн рублей.



"Дайдо Металл Русь" (ранее ООО "ЗМЗ-Подшипники скольжения") в 2007 году было передано японской Daido Metal Co.