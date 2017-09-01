"Сергея Белова судят только для того, чтобы убрать с кресла градоначальника", - Юрий Лебедев Политика

Юрий Лебедев Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сергея Белова судят только для того, чтобы убрать с кресла градоначальника", - заявил экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, комментируя итоги рассмотрения уголовного дела в отношении нижегородского сити-менеджера, представленные 5 сентября 2017 года.

"В том, что случилось с общежитием на улице Самочкина, нет вины ни Белова, ни Рожковой. Есть домоуправляющая компания, которая должна следить за состоянием дома. Более того, у этого дома был собственник. И он это здание с людьми просто сбросил городу. К слову, у нас в Нижнем Новгороде тех же бесхозных сетей, которые собственники бросили, более чем достаточно. И муниципалитету приходится все это брать на баланс и потом за это отвечать, если вдруг трубы лопаются. Так произошло и с жилым домом на улице Самочкина", - сказал он.

Бывший мэр Нижнего Новгорода подчеркнул, что очень внимательно следил за судебным процессом. "Это дело называют громким только потому, что в нем нет состава преступления. Что, у Белова обнаружили квартиры где-то во Франции или США, или счета за рубежом? Ничего подобного. Человека судят только за то, чтобы убрать с кресла градоначальника. И вот с этой точки зрения, это дело – громкое", - заявил Юрий Лебедев.

Он также отметил, что с данной позиции это уголовное дело рассматривают многие люди. "Это ведь и обычные люди, простые горожане, прекрасно понимают. Недавно я встречался на своем избирательном участке с жителями и меня спрашивают: "Что там с Беловым творят? Что они к нему пристали?". И я отвечаю: да, он мужик с характером, у него внутренний стержень есть. И за это я его уважаю", - рассказал Лебедев.

"Независимо от решения суда, я уверен, мы о Сергее Белове еще много хорошего услышим", - добавил экс-мэр Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать обвинительное решение суда по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина.

После оглашения обвинительного приговора Сергей Белов не стал комментировать возможность своей отставки с поста главы администрации Нижнего Новгорода. Он отметил, что для этого нужно посоветоваться с юристами.