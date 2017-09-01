"Сергея Белова судят только для того, чтобы убрать с кресла градоначальника", - Юрий Лебедев

Промсвязьбанк
Ростелеком
Популярные комментарии за год
01 июня 2017 16:02  [5630] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
05 октября 2016 15:13  [4679] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [4222] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
11 мая 2017 18:18  [3595] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
22 февраля 2017 18:17  [3523] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
28 ноября 2016 17:53  [3510] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
16 января 2017 16:41  [2956] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2692] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2607] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
05 декабря 2016 17:17  [2028] "Главная городская елка будет на пл.Минина, а главные праздничные мероприятия – на пл.Горького", - Сергей Белов
Последние новости рубрики Политика
05 сентября 2017 17:57  [276] "Белову в процессе апелляции еще не поздно согласиться прекратить дело, что повлечет отмену приговора", - Александр Маслов
05 сентября 2017 17:41  [173] "Приговор Сергею Белову выглядит формальной придиркой, чтобы подвинуть его с занимаемой должности", - Константин Барановский
05 сентября 2017 16:15  [223] "Любой нормальный западный чиновник сам бы подал в отставку после обвинительного приговора суда", - Сергей Кочеров
05 сентября 2017 15:50  [313] "Сергея Белова судят только для того, чтобы убрать с кресла градоначальника", - Юрий Лебедев
05 сентября 2017 14:01  [1398] Суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде
01 сентября 2017 18:10  [414] Анна Петкогло возглавила штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде
31 августа 2017 16:37  [538] Суд начнет оглашение приговора нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову 5 сентября
31 августа 2017 14:40  [966] Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов назвал судебный процесс над ним "политическим шоу"
31 августа 2017 09:14  [581] Суд отказал депутатам и Александру Камаеву в 47 исках по выборам мэра Арзамаса Нижегородской области
30 августа 2017 15:11  [403] ИК восстановила члена Общественной палаты Дзержинска Нижегородской области Андрея Блохина на довыборы в Думу
Политика

"Сергея Белова судят только для того, чтобы убрать с кресла градоначальника", - Юрий Лебедев

05 сентября 2017 15:50  [313] Политика
Юрий Лебедев

Юрий Лебедев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сергея Белова судят только для того, чтобы убрать с кресла градоначальника", - заявил экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, комментируя итоги рассмотрения уголовного дела в отношении нижегородского сити-менеджера, представленные 5 сентября 2017 года.

"В том, что случилось с общежитием на улице Самочкина, нет вины ни Белова, ни Рожковой. Есть домоуправляющая компания, которая должна следить за состоянием дома. Более того, у этого дома был собственник. И он это здание с людьми просто сбросил городу. К слову, у нас в Нижнем Новгороде тех же бесхозных сетей, которые собственники бросили, более чем достаточно. И муниципалитету приходится все это брать на баланс и потом за это отвечать, если вдруг трубы лопаются. Так произошло и с жилым домом на улице Самочкина", - сказал он.

Бывший мэр Нижнего Новгорода подчеркнул, что очень внимательно следил за судебным процессом. "Это дело называют громким только потому, что в нем нет состава преступления. Что, у Белова обнаружили квартиры где-то во Франции или США, или счета за рубежом? Ничего подобного. Человека судят только за то, чтобы убрать с кресла градоначальника. И вот с этой точки зрения, это дело – громкое", - заявил Юрий Лебедев.

Он также отметил, что с данной позиции это уголовное дело рассматривают многие люди. "Это ведь и обычные люди, простые горожане, прекрасно понимают. Недавно я встречался на своем избирательном участке с жителями и меня спрашивают: "Что там с Беловым творят? Что они к нему пристали?". И я отвечаю: да, он мужик с характером, у него внутренний стержень есть. И за это я его уважаю", - рассказал Лебедев.

"Независимо от решения суда, я уверен, мы о Сергее Белове еще много хорошего услышим", - добавил экс-мэр Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать обвинительное решение суда по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина.

После оглашения обвинительного приговора Сергей Белов не стал комментировать возможность своей отставки с поста главы администрации Нижнего Новгорода. Он отметил, что для этого нужно посоветоваться с юристами.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph