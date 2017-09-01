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Трактор сгорел во время работы в Павловском районе Нижегородской области 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, трактор "Агромаш 90 ТГ", принадлежащей колхозу "Комаровское", вспыхнул во время работы в поле в деревне Комарово.
В результате пожара трактор сгорел полностью площади 5 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стала неисправность механизмов трактора.
Пожарную охрану не вызывали.
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