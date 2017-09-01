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Происшествия

Адвокат Портнова заявил о действиях экс-мэра в пользу Дзержинского политеха

06 сентября 2017 13:07  [44] Происшествия

Фото: kau.su

Экс-мэр Дзержинска Виктор Портнов, который подозревается в покушении на хищение подвесного потолка, действовал в интересах Дзержинского политехнического института, считает его адвокат Игорь Караваев. Об этом юрист сообщил НИА Нижний Новгород 7 сентября 2017 года.

По его словам, Портнов в должности замдиректора института занимался подготовкой учебных аудиторий к началу нового учебного года.

"В действиях Портнова нет личного корыстного умысла, он действовал в интересах Дзержинского политехнического института. Судебная система, безусловно, разберется в сложившейся ситуации. Виктор Валентинович очень сильный человек и он достойно принимает данные обстоятельства", - пояснил Караваев.

Напомним, что суд продлил срок содержания под домашним арестом экс-мэру Дзержинска Нижегородской области Виктору Портнову до 10 октября 2017 года.

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