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Общество

Второе заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода назначено на 12 октября

06 сентября 2017 17:26  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Второе заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода назначено на 12 октября 2017 года. Об этом корреспондент НИА Нижний Новгород сообщил с первого заседания палаты 6 сентября.

На сегодняшнем заседании общественники приняли решение о создании регламента палаты. Глава города Елизавета Солонченко отметила, что считает целесообразным собираться не меньше одного раза в месяц и предложила назначить следующее заседание на 12 октября. Члены палаты ее поддержали.

"Городская Дума собирается каждую третью среду месяца. Было бы неплохо Общественной палате заседать хотя бы за неделю: например, каждый второй четверг",- отметила Солонченко.

Она также предложила палате прописать в регламенте процедуру выборов последующих созывов Общественной палаты.

Напомним, что на первом заседании палаты ее участники высказались возвращение Нижнему Новгороду полномочий по утверждению генплана города.

Напомним также, что формирование Общественной палаты состоялось 25 августа 2017 года во время работы форума "Активный Нижний" на Нижегородской ярмарке. В состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов.

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